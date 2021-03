Kendall Jenner consegue ordem de restrição contra homem que a queria matar

Kendall Jenner conseguiu, nesta segunda-feira, uma ordem de restrição contra um dos seus stalkers. Segundo uma investigação da Polícia de Los Angeles, a que o TMZ teve acesso, Malik Bowker, de 24 anos, perseguiu a modelo pelos Estados Unidos com a intenção de a matar.

De acordo com os documentos legais apresentados em tribunal, Jenner afirma que um detetive contratado para o caso a avisou de que Malik Bowker tinha a intenção de comprar uma arma ilegal para a matar e suicidar-se de seguida. O jovem estará detido num estabelecimento psiquiátrico, mas poderá ter alta em breve.

Face ao perigo de libertação, a modelo, de 25 anos, pediu proteção legal e uma ordem de restrição. Apesar de não conhecer o suspeito, nem nunca o ter visto, Jenner sublinha que as supostas ameaças de morte lhe causam "severa angústia emocional" e "ansiedade". Além disso, receia que Bowker a tente encontrar mais tarde e realize o seu plano. O juiz responsável pelo caso concedeu uma ordem de restrição temporária e o homem não pode ficar a menos de 100 metros do membro de 'Keeping Up With the Kardashians'.

Segundo a mesma publicação, um outro homem, de 27 anos, invadiu a casa da modelo na madrugada do passado domingo. O homem começou a bater nas janelas da habitação e depois despiu-se para nadar nu na piscina. Kendall Jenner estava no interior do imóvel quando tudo aconteceu e a segurança do condomínio onde mora foi acionada rapidamente. O homem foi detido, mas acabou por ser libertado horas depois. Desde então, Jenner contratou mais seguranças armados para a proteger.

Já em 2018, uma mulher tinha entrado na propriedade para utilizar a piscina. Na altura, a modelo também conseguiu uma ordem de restrição contra a invasora, que foi mais tarde deportada para o Canadá.