'Dog walker' de Lady Gaga retirou uma parte do pulmão

O dog walker de Lady Gaga, Ryan Fischer, continua a recuperar no hospital dos ferimentos depois de ter sido alvejado por dois assaltantes, enquanto passeava os cães da cantora.

Ryan Fischer tem utilizado a rede social Instagram para atualizar as informações sobre a sua recuperação. Na última publicação, o dog walker disse estar “à espera que o meu pulmão sare para poder ir para casa”.

Os ferimentos graves obrigaram os médicos a retirar uma parte do pulmão. "Houve vários enfermeiros e médicos que me disseram que pensavam que eu não iria sobreviver", escreveu.

No vídeo também podemos ver Fischer a dançar no seu quarto, onde mostra o seu peito com vários “remendos” nas feridas.