Jason Derulo vai ser pai pela primeira vez

O cantor Jason Derulo e a namorada, a modelo Jena Frumes, vão ser pais pela primeira vez. O anúncio foi feito pelo casal nas redes sociais.

O responsável de hits como Watcha Say e Ridin' Solo partilhou um vídeo do casal a passear numa praia nas Bahamas. No final, aparece a beijar a barriguinha de grávida da modelo com as palavras "em breve" escritas na areia. "Não podia estar mais entusiasmado com este novo capítulo das nossas vidas", disse o cantor de 31 anos.

Derulo e Frumes começaram a namorar há cerca de um ano, depois se terem conhecido num ginásio pouco tempo antes do início da pandemia. O cantor já tinha falado sobre a possibilidade de ser pai em breve na rede social TikTok, onde é bastante popular. "Sabem, acho que estou a chegar à aquela idade, percebem o que estou a dizer", disse aos mais de 30 milhões de seguidores.