Região de Berlim suspende vacina AstraZeneca para maiores de 60 anos após nove mortes

Em 19 casos no país foi detetada uma deficiência de plaquetas no sangue. Destes, nove morreram.

O estado alemão de Berlim voltou a suspender a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca para maiores de 60 anos, depois de as autoridades alemãs detetarem 31 casos de trombose em pessoas que receberam o fármaco, das quais nove morreram.

De acordo com o Der Spiegel, o Instituto Paul-Ehrlich constatou que em 19 casos no país foi detetada uma deficiência de plaquetas no sangue. Dos nove mortos apenas dois eram homens, com 36 e 57 anos, e todos os outros casos de trombose venosa sinusal surgiram em mulheres com idades entre os 20 e os 63 anos.

Face a estes dados, o estado alemão de Berlim suspendeu de novo o uso da vacina para maiores de 60 anos por precaução. Irá ainda realizar-se uma reunião de todos os 16 estados da Alemanha onde o tema será discutido.