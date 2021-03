Número diário de mortes por covid-19 não era tão baixo desde 6 de setembro

Apenas a região de Lisboa e Vale do Tejo registou mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas. Por outro lado, a maior parte das novas infeções foram diagnosticadas no Norte.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 388 novos casos de covid-19 e dois óbitos associados à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, o país soma agora um total acumulado de 821.104 infetados e 16.845 vítimas mortais desde o início da pandemia.

De realçar que não se registava um número diário de mortes por covid-19 tão baixo desde 6 de setembro, quando também se contabilizaram dois óbitos. Estas duas mortes ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo. Norte, Centro, Alentejo, Algarve e ilhas não registaram qualquer óbito associado à doença nas últimas 24 horas.

Já a maior parte das novas infeções foram diagnosticadas no Norte, que reportou 147 novos casos. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 140 novas infeções, o Centro, com 46, o Algarve, com quatro, e o Alentejo, com três. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 37 e 11 novas infeções, respetivamente.

O número de internados devido à covid-19 desceu, estando internados nos hospitais portugueses 584 doentes covid, menos 39 do que ontem. Destes, 129, menos sete, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas, mais 1.654 pessoas venceram a doença, elevando o total de recuperados para 777.503.

O país tem agora 26.756 casos ativos do novo coronavírus, menos 1.268 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 15.853 contactos.