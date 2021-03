Efemérides de 31 de Março

1492 Foi há 529 anos, com a Espanha finalmente formada, toda conquistada e unida, o Édito dos Reis Católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, para a expulsão dos judeus.

1791 O compositor austríaco W.A. Mozart (1756-91) aceitou há 230 anos, no final da vida, a encomenda anónima do Requiem (até parecia que era para o próprio, que compôs, a par da sua última ópera, A Flauta Mágica.

1821 As Cortes Gerais Constituintes extinguiram há 200 anos o Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição (pedido primeiro em 1496 por D. Manuel como condição para o seu casamento com Isabel de Espanha), instituído em 1536 por bula do Papa Paulo III (um Farnese, 1468-1549, entronizado em 1534) no reinado de D. João III (1502-57, a reinar desde 21).

1834 A cidade de Valença do Minho foi sitiada há 187 anos pelo almirante inglês Charles Napier, ao serviço da causa liberal portuguesa.

1889 A Torre Eiffel, que fazia parte do Arco de entrada da Exposição Universal desse ano em Paris, e que ficou como símbolo da cidade francesa, foi inaugurada há 132 anos pelo seu arquitecto, Gustavo Eiffel (1832-1923).

1914 Foi criada há 107 anos, nos primórdios do futebol nacional, por influência inglesa, a União Portuguesa de Football, actual Federação Portuguesa de Futebol (1926).

1946 A Comissão Central do MUD Juvenil (composto por muitos dos actuais dirigentes do PCP) pôs a circular há 75 anos o documento Manifesto à Juventude, denunciando prisões de membros do MUD e do MUD Juvenil, pela PIDE.

1948 O Congresso norte-americano aprovou há 73 anos o Plano Marshall (aprofundamento da doutrina Truman, referência ao Presidente Harry Truman, 1884-1972, em funções entre 1945-53, teve o nome retirado do seu grande exportador, o secretário de Estado George Marshall, 1880-1959, em funções entre 1947-49, antes de assumir a pasta da Defesa, em 50-51, por causa desse plano consagrado com o Nobel da Paz de 1953) de auxílio à recuperação europeia, depois da II Guerra Mundial.

1960 O forno elétrico da Siderurgia Nacional, de António Champalimaud (1918-2004) que conseguiu a concessão do monopólio, começou a funcionar há 61 anos, a título experimental, no Seixal, vazando o primeiro aço para fins industriais em 61.

1961 Álvaro Cunhal (1913-2005), o líder histórico do PCP, foi eleito secretário-geral do Partido há 60 anos, cargo que só deixaria voluntariamente, e por doença, em 1992 – embora ali permanecesse como referência ideológica.

1975 Foi criado há 46 anos, no gonçalvismo (de Vasco Gonçalves,1921-2005; primeiro-ministro entre 1974-75), o Subsídio de Desemprego.

1986 Os discos dos Beatles começam a ser vendidos na URSS, já na época de Gorbatchev (n.1931, líder soviético entre 85-91).

1995 O Controlo do Hospital Amadora-Sintra, primeiro hospital público com gestão privada, em Portugal, foi entregue há 26 anos (nos finais do Governo de Cavaco Silva) ao grupo José de Mello Saúde.

1996 Marcelo Rebelo de Sousa (n.1948, PR desde 2016) foi eleito presidente do PSD, no XVIII Congresso do partido, há 25 anos, mantendo-se nesse cargo até à demissão, em 99.

2015 A Comissão Nacional de Proteção de Dados confirmou há 6 anos (com o Governo de Passos Coelho, n.1964, pm entre 2011-15) a existência de uma “lista VIP” de contribuintes na Autoridade Tributária incluindo os nomes do Presidente da República, do primeiro-ministro, do vice-primeiro-ministro e do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

2021 Final da moratória aos empréstimos bancários justificada pela Covid 19 decidida pela Associação Portuguesa de Bancos e pelos Bancos nacionais (só em empréstimos à habitação calcula-se que estejam abrangidos 3,7 mil milhões de euros) pretendendo o Banco de Fomento começar a trabalhar a tempo de ajudar empresas a não falirem, enquanto o Estado ofereceu continuar a moratória até ao fim do Ano (entre os casos previstos está precisamente o do crédito à habitação) desde que isso fosse solicitado até hoje.