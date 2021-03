Sub-21. Portugal com um pé na fase final do Euro

Joga-se hoje o destino de Portugal no Campeonato Europeu de sub-21. Após duas vitórias frente à Croácia (1-0) e à Inglaterra (2-0), a seleção nacional enfrenta hoje, a partir das 17h00, o emblema nacional suíço, que arrecada três pontos no grupo D, após uma vitória frente à Inglaterra (1-0) e uma derrota com a Croácia (2-3),

Portugal, finalista vencido em 1994 e 2015, que lidera o grupo D com seis pontos, precisa de assegurar, pelo menos, um empate com os helvéticos, de forma a poder passar à fase final do Campeonato Europeu, no jogo a realizar-se em Ljubljana, capital da Eslovénia, que partilha a organização deste Campeonato com a Hungria.

O objetivo da seleção sub-21, no entanto, não deverá estar no empate, como conta Vítor Ferreira, em entrevista à Lusa. “É muito importante termos em mente que ainda não passámos. Há que entrar neste jogo da mesma forma que nos dois primeiros”, garantiu o médio, que não fez grandes previsões sobre o futuro na competição. “Neste momento, somos candidatos a ganhar o próximo jogo. Mais tarde, veremos. Primeiro, temos de passar a Suíça para chegar à fase a eliminar”, concluiu ‘Vitinha’.

Já Rui Jorge, técnico dos sub-21, fez questão de enaltecer a equipa, e reconhecer os bons resultados previamente ao jogo com a Suíça. “Estes jogadores, pela qualidade que têm, não merecem que as pessoas fiquem indiferentes a vê-los. Mas isso não pode ser dissociado de uma organização coletiva, e é muito importante que a equipa esteja equilibrada, para não desmoronar”, vincou ainda o selecionador.

Finais pela Europa fora Este fim de semana vai ser palco de várias finais nos diferentes países europeus. Em Espanha, joga-se, no sábado, a final da Taça do Rei 2020, e há já uma certeza: o próximo campeão vai ser um clube do País Basco, já que Athletic Bilbao e Real Sociedad estarão frente a frente.

Já na liga francesa, apesar de não ser uma final ‘oficial’, a realidade é que o vencedor da partida entre o PSG e o Lille, no sábado, passará a liderar a tabela classificativa no país.

Paulo Sousa à procura da glória A seleção nacional da Polónia, treinada pelo técnico português Paulo Sousa, está na calha para passar na fase de qualificação do Mundial de 2022, mas tudo dependerá da partida contra a Inglaterra, hoje, pelas 19h45.

O emblema orientado por Paulo Sousa vem de uma vitória frente a Andorra, por três bolas a zero, e de um empate com a Hungria a três bolas, num renhido jogo que viu Robert Lewandowski alcançar o golo do empate a escassos minutos do fim. O jogador estrela polaco não poderá, no entanto, defrontar os ingleses, já que sofreu uma lesão no joelho, que o deverá deixar fora dos campos de 5 a 10 dias.