Portugueses vão poder fazer agendamento online para receber vacina contra a covid-19

A vacinação em massa contra a covid-19 prevê a implementação de um processo de auto agendamento – permitindo às pessoas a vacinar que possam agendar a própria toma da vacina com uma inscrição numa plataforma digital.

“Para além do processo de agendamento por mensagem SMS, chamadas telefónicas e cartas atualmente em uso, está previsto implementar-se um procedimento de auto agendamento, através de uma plataforma digital, onde as pessoas podem marcar diretamente a sua vacinação”, indicou fonte da task force da vacinação contra a covid-19 em Portugal, citada pela agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, os 150 Centros de Vacinação Covid-19 (CVC), que deverão começar a funcionar no segundo trimestre, estão a ser projetados para “um mais fácil acesso das pessoas”, com a sua localização a ser definida em articulação entre as administrações regionais de saúde, os agrupamentos de centros de saúde e as autarquias.

“As autarquias, em articulação com a task force e as administrações regionais de saúde, são responsáveis pela montagem dos CVC, sendo uma entidade fundamental no processo de vacinação”, destacou.

No total, para concretizar o plano de vacinação em massa, deverão ser necessários cerca de 5.200 profissionais - 2.500 enfermeiros, 400 médicos e 2.300 auxiliares. O processo dos recursos humanos “está a decorrer, em articulação com o Ministério da Saúde, a task force, as autoridades regionais de saúde e as autarquias”.

“Havendo mais vacinas disponíveis, estima-se chegar, no próximo trimestre, a um ritmo de vacinação que poderá vir a atingir, em alturas de pico, as 150 mil inoculações num só dia”, adiantou a mesma fonte.