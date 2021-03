Vacinação de idosos com mais de 80 anos, em lares e de pessoas acima dos 50 anos com comorbilidades completa até 11 de abril

O coordenador da task force responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, revelou, esta quarta-feira, que a vacinação de todos os idosos acima de 80 anos, dos residentes em lares e de todas as pessoas com comorbilidades mais graves entre os 50 e os 80 anos, deverá estar completa até ao dia 11 de abril.

Segundo Gouveia e Melo, que está a ser ouvido na Comissão Parlamentar de Saúde a pedido do PSD, está previsto “fechar a 100% vacinação nas Estruturas Residenciais para Idosos e dos mais de 80 anos e dos 50 aos 80 anos com comorbilidades tipo 1 até dia 11 de abril”.

“Naturalmente, poderão ficar pequenas bolsas que não conseguimos contactar, mas a grande maioria estará fechada, em princípio, até 11 de abril”, disse, em resposta ao deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite.

Segundo o responsável, no fim de semana seguinte, será acelerada a vacinação em massa entre a comunidade educativa e cerca de 200 mil pessoas serão vacinadas. “É nesse fim de semana a seguir que se vai fazer o grande impulso no ensino, as tais 200 mil vacinas”, indicou.

Gouveia e Melo explicou que nesta altura já estaremos “na transição da primeira para a segunda fase” e que o processo servirá “para testar” o objetivo de vacinar 100 mil pessoas por dia.

Sobre a vacina da AstraZeneca, o coordenador reforçou que a Agência Europeia do Medicamento (EMA)” não mudou a sua posição” sobre o fármaco e que Portugal vai seguir as recomendações do regulador europeu.

"Há um conjunto de movimentos à volta da AstraZeneca que não se conseguem perceber muitas se são só de ordem da preocupação clínica ou se são de outra ordem. O que decidimos foi seguir as recomendações estritas do regulador europeu, continuando a afirmar que as vantagens superam muito qualquer inconveniente que possa aparecer", adiantou.