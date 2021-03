Pfizer revela que vacina é 100% eficaz em crianças entre os 12 e os 15 anos

Ensaio contou com 2.260 participantes.

A Pfizer anunciou esta quarta-feira que a sua vacina contra a covid-19, desenvolvida em parceria com a BioNTech, é 100% eficaz em crianças entre 12 e 15 anos.

Os dados deste ensaio clínico de ‘Fase 3’, que contou com 2.260 participantes, nos Estados Unidos, vão agora ser entregues ao regulador norte-americano - Food and Drug Administration (FDA). O grupo de participantes foi dividido entre os que receberam a vacina e os que receberam um placebo. Apenas no segundo grupo se identificaram 18 casos de infeção.

Segundo a Pfizer, nenhuma das crianças que recebeu a vacina teve a doença e verificou-se uma resposta de anticorpos “robusta” e até foi mais forte do que na faixa etária entre 16 e 25 anos. Além disso, a vacina não produziu alguns dos efeitos secundários que normalmente se veem nos adultos.

A farmacêutica norte-americana espera agora que a FDA aprove a administração da vacina em todas as crianças nestas faixas etárias, ainda antes do próximo ano letivo. De realçar que, até então, a vacina era apenas autorizada a adolescentes a partir dos 16 anos.