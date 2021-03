Número de novos casos é o mais alto das últimas semanas. Rt mantém-se nos 0,94

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 618 novos casos de covid-19 e três óbitos associados à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, o país soma agora um total acumulado de 821.722 infetados e 16.848 vítimas mortais desde o início da pandemia.

O número diário de novos casos representa um aumento face à véspera, quando foram reportadas 388 infeções, e é o número mais elevado de novos casos desde 17 de março, quando foram confirmadas 673 novas infeções.

Das três mortes, duas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Norte. Centro, Alentejo, Algarve e ilhas não registaram qualquer óbito associado à doença nas últimas 24 horas.

Já a maior parte das novas infeções foram diagnosticadas em Lisboa e Vale do Tejo, que reportou 271 novos casos. Segue-se o Norte, com 210 novas infeções, o Centro, com 74, o Algarve, com 35, e o Alentejo, com nove. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 11 e oito novas infeções, respetivamente.

O número de internados devido à covid-19 voltou a descer, estando internados nos hospitais portugueses 558 doentes covid, menos 26 do que ontem. Destes, 127, menos dois, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas, mais 707 pessoas venceram a doença, elevando o total de recuperados para 778.210.

O país tem agora 26.664 casos ativos do novo coronavírus, menos 92 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 15.800 contactos.

O boletim desta quarta-feira contém ainda informação atualizada sobre o índice de transmissão R(t) e sobre o indicador de incidência em Portugal.

Na segunda-feira o R(t) era de 0,94 em Portugal e de 0,93 quando considerado apenas o território continental. Hoje, o R(t) nacional mantém-se em 0,94, mas subiu também para 0,94 no continente.

Já a taxa de incidência em Portugal é agora de 65,3 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. Uma descida face à última atualização, quando esta taxa era de 70,0 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. O mesmo acontece quando considerado apenas o continente - a segunda-feira, esta taxa era de 63,4 casos de infeção por 100 mil habitantes e hoje é de 62,4 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O país permanece assim na zona verde do quadro da Matriz de Risco.