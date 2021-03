Bebé encontrado morto dentro de saco do lixo em estação de resíduos na Póvoa de Lanhoso

Um bebé foi encontrado abandonado e já morto, dentro de um saco de lixo numa central de resíduos na Póvoa de Lanhoso.

Terão sido os funcionários da central que encontraram o saco com bebé no interior, quando estavam a fazer a seleção de resíduos para posterior tratamento, escreve o Correio da Manhã.



O corpo foi já transferido para a morgue do Hospital de Braga para autópsia, que revelará se o bebé estaria vivo ou morto quando foi abandonado ali.

Segundo a mesma publicação, o bebé terá nascido com cerca de 38 semanas.



A Polícia Judiciária está agora a investigar o caso e realizar as diligências necessárias para identificar a mãe, sublinhe-se que, uma vez que, a central de resíduos serve seis concelhos, a localização da progenitora poderá ser mais demorada.