Espanha com incidência a subir para risco alto

Espanha registou 8.534 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 3.284.353 o total de infetados, desde o início da pandemia, no país.

No mesmo período, morreram 154 pessoas devido à covid-19, atualizando o total de vítimas mortais para 75.459.

Atualmente, estão internadas 8.083 pessoas com covid-19 no país, mais 1.001 do que ontem, das quais 1.831 se encontram nos cuidados intensivos.

O nível de incidência acumulada em Espanha voltou a subir para valores considerados de risco alto, acima dos 150 casos, mais precisamente de 147 (terça-feira) para 152, diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.