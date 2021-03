Seleção de sub-21 passa aos ‘quartos’ do Europeu após vencer Suíça

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 qualificou-se, esta quarta-feira, para os quartos-de-final do Europeu, depois da vitória sobre a Suíça por 3-0.

O jogo de hoje, disputado em Ljubljana, acontece após os triunfos com Croácia (1-0) e Inglaterra (2-0).

Os golos da seleção foram marcados por Diogo Queirós, aos três minutos, Francisco Trincão, aos 60, e Francisco Conceição, aos 65,

Os quartos-de-final do Europeu de sub-21 realizam-se entre 31 de maio e 06 de junho, na Eslovénia e Hungria, e, no primeiro dia, Portugal mede forças com a Itália, a segunda colocada do Grupo B, atrás da Espanha.