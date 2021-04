Autárquicas. Guerra surda no PSD

A luta pelos lugares em Lisboa está a deixar Carlos Moedas em maus lençóis. E cada candidato que se anuncia parece ser mais uma dor de cabeça para Rui Rio: do maior acionista individual do FCP, António Oliveira, em Gaia, à polémica Susana Garcia na Amadora ou ao ex-PS Luís Carito em Portimão.

O processo de escolha dos candidatos do PSD às 308 câmaras do país e a outras tantas assembleias municipais, bem como às 3092 juntas de freguesia está a gerar nova guerra surda no PSD de Rui Rio. Como se já não bastasse o processo ter arrancado com a ‘trapalhada’ do anúncio da recandidatura de uma série de presidentes de câmara que se apressaram a agradecer a afirmação de confiança da direção nacional mas desmentiram terem tomado uma decisão, sucedem-se as querelas internas e os problemas que sobram para Rui Rio e sua direção nacional resolverem.

Os problemas começam logo na capital, onde, apesar da unanimidade que rodeou a escolha de Carlos Moedas, logo as hostilidades se abriram com a ‘generosidade’ que o PSD revelou para ter o apoio do CDS e agora, chegada a fase da elaboração das listas e escolhas dos candidatos às juntas, as coisas mais azederam e as tropas pró e anti-Rio se entricheiraram. E a guerra promete.

Carlos Moedas anunciou que o acordo com o CDS foi concluído com «enorme sucesso», mas as negociações foram complexas e o desfecho está longe de conciliar as hostes desavindas. Contas feitas, o CDS pode indicar três nomes entre os primeiros sete da lista à Câmara, o candidato à presidência da Assembleia Municipal e os candidatos à presidência de nove juntas de freguesia. O acordo foi recebido com surpresa, principalmente por o CDS ter conseguido liderar a lista em tantas freguesias.

A explicação estará na junta das freguesia das Avenidas Novas que era disputada pelos dois partidos. O CDS começou por exigir as cinco freguesias em que conseguiu melhores resultados nas últimas eleições, mas uma delas era justamente as Avenidas Novas. O PSD não quis ceder e em troca deu mais lugares ao parceiro de coligação. Luís Newton, presidente do PSD/Lisboa, terá sido decisivo para este desfecho, com o objetivo de que Daniel Gonçalves, o seu vice-presidente na concelhia e antigo presidente da junta, voltasse a candidatar-se.

A família Gonçalves (Daniel e Ricardo Gonçalves) foi afastada por Passos Coelho nas últimas eleições autárquicas devido aos problemas com a justiça. E o seu regresso é mal visto por alguns setores do PSD, que olham para a entrada nas listas como um fator que fragiliza um dos trunfos de Carlos Moedas: a credibilidade. O CDS acabou por ficar com juntas de freguesia que eram importantes para o PSD, como a da Misericórdia, Parque das Nações e Arroios. Moedas até já tinha candidatos para liderar as listas.

Ainda não são conhecidos os nomes dos candidatos, mas o ex-comissário europeu não abdica de ter independentes nas listas. O primeiro cartaz foi lançado esta quarta-feira, juntamente com a apresentação de Ricardo Mexia, epidemiologista e médico de Saúde Pública, como director de campanha.

Como se já não lhe bastassem os problemas com todo este processo – e a candidatura de António Oliveira a Gaia obrigou-o a explicar-se, metendo os pés pelas mãos com a tentativa de desligar a política do futebol, esquecendo-se que o seu candidato é o principal acionista individual do FC Porto, que tem o centro de Estágio em Gaia –, eis que lhe cai na secretária a candidatura da advogada Suzana Garcia à Câmara da Amadora, já aprovada pelas estruturas locais (concelhia e distrital).

