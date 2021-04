Os apparatchiks rosas

Nada como começar com uma nota divertida. Esta semana assistimos na SIC a um momento hilariante, onde Porfírio Silva se recusava a responder às perguntas do jornalista Miguel Ribeiro, que acabou por perder a paciência com a cassete do deputado do PS. Miguel Ribeiro, depois de insistir várias vezes para o parlamentar responder à questão da falta de apoios sociais, percebeu que Porfírio Silva não queria responder diretamente à pergunta, optando antes por fazer propaganda política.

Não sei se no lugar de Miguel Ribeiro teria acabado daquela forma, falando no incómodo, mas certamente que teria acabado com aquela palhaçada. E o jornalista da SIC merece o aplauso porque, ao contrário de tantos outros, não faz parte da clique de lacaios do Governo, que fazem muitos sorrisos para desmentirem as notícias desfavoráveis ao Executivo de António Costa ou dos seus autarcas e institutos governamentais. Há, na comunicação social, jornalistas que se comportam como verdadeiros apparatchiks. O que é lamentável, mas basta ver de onde vieram e onde estão. Calculo que tenham entregue o cartão de militante antes de terem regressado ao jornalismo ativo, mas nunca se sabe. São uns seres pequeninos e desprezíveis.

