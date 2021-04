O dilema de Ivo Rosa. Sócrates é ou não corrupto

Está rodeada de grande expectativa a leitura da instrução da Operação Marquês, marcada para dia 9. Ficará então a saber-se que apreciação faz o juiz Ivo Rosa do vasto conjunto de elementos probatórios que constam no processo apresentados pelo MP e pela AT.

Por Felícia Cabrita e João Amaral Santos

A expectativa deve-se ao tempo que Ivo Rosa demorou a chegar a uma conclusão e também à circunstância de, em diversos processos alusivos a crimes de colarinho branco, as suas decisões terem desvalorizado – ou ignorado mesmo – as chamadas provas indiretas e terem contrariado sistematicamente as posições dos acusadores públicos.

Em relação ao mais destacado arguido da Operação Marquês, o ex-líder socialista e ex-primeiro-ministro José Sócrates – acusado de corrupção passiva de titular de cargo político, fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e falsificação de documento –, o juiz de instrução terá de tomar uma de três opções: um despacho de não-pronúncia, mandando arquivar todas as acusações contra o antigo chefe do Governo; um despacho de pronúncia que acompanhe ipsis verbis o libelo acusatório do Ministério Público (MP), remetendo o antigo governante para julgamento; ou um despacho de pronúncia apenas em relação a uma parte dos 31 crimes que os acusadores lhe imputam. Sócrates está basicamente acusado de ter recebido, enquanto primeiro-ministro, comissões ilícitas que totalizam mais de 34 milhões de euros, as quais, para despistar o nome do verdadeiro beneficiário, terão sido depositadas em contas na Suíça em nome, primeiro, do seu primo José Paulo Pinto de Sousa e, depois, do seu amigo Carlos Santos Silva, empresário da área da construção civil (ambos também arguidos). Os dois são considerados pelo MP ‘testas-de-ferro’ do ex-líder socialista.

Parte significativa dessa verba acabou por ser transferida por Santos Silva para Portugal ao abrigo de uma das duas operações RERT (Plano de Regularização Excecional e Temporária) aprovadas pelo Governo do próprio Sócrates para recuperação de capitais nacionais depositados no estrangeiro, isentando-os da quase totalidade do imposto devido, sendo ponto assente pelos investigadores judiciais e tributários que o antigo primeiro-ministro usou sempre esse dinheiro a seu bel-prazer.

As acusações de fraude fiscal e branqueamento de capitais poderão não suscitar grandes dúvidas a Ivo Rosa (que, aliás, até aumentou o número de crimes fiscais em relação à acusação do MP), e, se as validar, assume automaticamente que o dinheiro pertencia de facto a José Sócrates, apesar de nunca ter estado depositado em contas de que era titular. Mas o que suscita interrogações é a posição do magistrado judicial perante a questão da corrupção, admitindo os conhecedores do processo a hipótese de ele não acompanhar as imputações do MP.

