Ana Jacinto: "Há apoios que foram anunciados e ainda não chegaram às empresas"

Os empresários estão agora de ‘olhos postos’ na abertura das esplanadas, apesar de Ana Jacinto garantir que não está aí a salvação do setor. A secretária-geral lamenta a falta de apoios e a sua lentidão, o que leva as empresas a uma situação de asfixia financeira. A responsável defende que ‘é preciso ter medidas de apoio para as empresas se aguentarem e manterem os seus postos de trabalho.

As vendas ao postigo não são novas, mas as bebidas sim. Já é possível fazer um balanço desta medida?

Os empresários desde que considerassem rentável e útil podiam vender em take-away e em delivery, o que não podiam fazer era vender bebidas e essa possibilidade foi a grande diferença a partir do dia 15 de março, uma vez que muitos empresários decidiram não abrir em take-away por considerarem que não compensava. Não fazia sentido as pessoas comprarem a refeição num sítio e irem comprar as bebidas a outro. E portanto, procuravam outros locais, onde fosse possível comprar tudo junto. O que dissemos ao Governo desde o início é que não fazia sentido haver espaços, onde se podia comprar bebidas, enquanto nos nossos estabelecimentos não, o que não estava a permitir aos empresários utilizarem essas modalidades de venda por não ser rentável. É evidente que, a partir do momento em que foi possível vender bebidas, mais estabelecimentos aderiram ao take-away. Agora não podemos considerar estas modalidades – quer do take-away, quer do delivery – como a salvação do setor porque obviamente são negócios residuais e faturam muito pouco. Além de que, no delivery, estamos com um ónus grande que é o pagamento das comissões. Embora o Governo e bem tenha limitado as comissões a 20% das plataformas de distribuição de refeições, a verdade é que ainda é um valor muito elevado e acaba por não ser muito rentável para a maioria que se lançou pela primeira vez nesta modalidade. No entanto, com esta possibilidade, não só os empresários mas em especial os consumidores têm de ter atenção que não podem ficar à porta dos estabelecimentos a consumir.

Depois de um café podem vir outros produtos?

Vem sempre mais alguma coisa. O facto de se ter alterado a proibição de venda de bebidas significou para muitos a possibilidade de irem abrindo e faturando alguma coisa. Não é obviamente a salvação, mas acabou por permitir o contacto com o cliente, manter a rotina do trabalho e ganhando alguma coisa. Agora sem essa medida é que foi catastrófico, porque nem os consumidores estavam dispostos a comprar só a refeição e muitos empresários consideraram que não era rentável estarem abertos. E foi por isso que mais de 50% estavam encerrados e foram agora abrindo gradualmente, apesar de continuarmos sem a devida clareza das regras, o que é absolutamente fundamental para as atividades económicas. Continuamos com forças policiais a levantarem autos de contraordenação porque entenderem que as bebidas têm que ser vendidas devidamente embaladas e tapadas. Por exemplo, no caso do café exigem que tenha que ter tampa.

Mas isso nem sempre acontece...

Sabemos que esses estabelecimentos estão a ser alvos de processos de contraordenação. Temos informações de vários locais, onde agentes de forças policiais levantaram autos. Já reportámos essa questão à nossa tutela e está a ser tratado. Mas isso é mais um exemplo da falta de clareza e da falta de comunicação e resultado de regras pouco claras que depois levaram a estes constrangimentos. Do ponto de vista dos empresários é muito complicado porque não sabem bem o que devem fazer e estão sujeitos a este tipo de contraordenação, o que é muito difícil, principalmente nesta altura em que se encontram, em que mal têm dinheiro para pagar os custos quanto mais pagar autos de contraordenação por falta de clareza e de comunicação que devia ser feita de forma muito mais insistente.



