Auchan também vai vender autotestes à covid-19

A Auchan Retail Portugal vai comercializar, já a partir da próxima semana, autotestes à covid-19 nos espaços ‘A Minha Saúde e Bem-Estar’, localizados nos hipermercados da cadeia de retalho.

Em comunicado, a Auchan revela que os testes produzidos pela empresa SD Biosensor Inc e distribuídos em Portugal pela Roche, estarão disponíveis em embalagens individuais e em caixas de 25 unidades, para já com um preço inicial de 6,99 euros e 6,79 euros por unidade, respetivamente.

O retalhista ressalva que “a realização dos autotestes de antigénio SARS-CoV-2 é da inteira responsabilidade do cliente, que deverá ler e seguir de forma rigorosa as indicações presentes no folheto informativo”. No entanto, apesar de não poderem ser efetuados nos pontos de venda, a Auchan “terá equipas da área de Saúde e Bem-Estar disponíveis e capacitadas, que receberam formação prévia, para apoiar e esclarecer todas as dúvidas dos clientes, desde o procedimento do teste à comunicação dos resultados às autoridades de saúde”.

Estes testes estarão à venda apenas nos espaços de Saúde e Bem-Estar, e só poderão ser comercializados a clientes com idade igual ou superior a 18 anos. Os resultados são conhecidos no espaço de 15 a 30 minutos.

De realçar que, além da Auchan, também a Wells e o Pingo Doce já tinham anunciado a venda de testes rápidos de antigénio.