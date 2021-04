Quatro jovens feridos em desabamento de telhado em Vila do Bispo

Pelo menos um dos feridos está em estado grave. Autoridades acionaram helicóptero do INEM.

Quatro jovens ficaram feridos, um dos quais com gravidade, ao caírem de um telhado que desabou, esta quinta-feira, em Barão de São Miguel, concelho de Vila do Bispo, no Algarve.

Os jovens de nacionalidade alemã, com idades entre os 14 e os 17 anos, "estariam a brincar em cima do telhado de um anexo de uma associação, quando o mesmo desabou, resultando na queda de uma altura considerável", adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro, citada pela agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, "um dos jovens ficou gravemente ferido, enquanto o estado clínico dos outros três está ainda a ser avaliado".

O alerta para o acidente foi dado por volta das 15h30 e foi acionado um helicóptero do INEM, sediado em Évora, para assistência dos feridos.

No local estiveram também 21 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR.