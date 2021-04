Audiência. SIC continua na liderança mas TVI cada vez mais perto

No rescaldo do mês de março, a guerra de audiências foi ganha pela SIC. O canal de Paço de Arcos manteve-se como o canal mais visto com 19,5% do share, a subir 0,3 pontos percentuais face ao mês ao mês de fevereiro, contra os 17,8% de share da TVI e os 11,7% da RTP1.

Em comunicado, a SIC revela que está a liderar há 26 meses consecutivos, tendo sido o Jornal da Noite o programa de informação mais visto, “terminando a liderar, no universo dos canais generalistas”.

O canal de Paço de Arcos avança ainda que no prime time de domingo, em março, destaque para a estreia do Hell’s Kitchen, o programa do chef Ljubomir Stanisic terminou o mês de março a liderar no total televisão com 26,3% de share. O programa apresentado por Ricardo Araújo Pereira – Isto é Gozar Com Quem Trabalha esteve também na preferênciados portugueses e foi o programa de entretenimento mais visto do mês.

Segundo a SIC, este foi o canal onde as manhãs mais subiram: no período horário da manhã (entre as 08h e as 14h), a SIC manteve a liderança com 20,0% de share, “tendo sido o canal que mais subiu face a fevereiro”. À tarde, com Linha Aberta, Júlia, Viver a Vida e Êta Mundo Bom, a SIC manteve a liderança com 18,1% de share.

Mas se a SIC conseguiu liderar, a TVI “apresenta o melhor resultado em 12 meses consecutivos” e, no target comercial, conseguiu “o melhor resultado desde outubro de 2018”.

A estação de Queluz diz ainda que “em cerca de 90% da amostra (lares com cabo) a TVI regista um diferencial de 0,1% em relação ao seu principal concorrente”.

Já de acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcança 17.8% de share no all day, “o que representa o melhor resultado do canal desde março de 2019”.

“Em relação à amostra da GFK, de salientar que junto dos lares com cabo, a TVI está muito próxima do líder, com uma diferença de apenas 0,1%. Lares com cabo representam 87,5% da amostra, tendo a TVI alcançado 17,1% contra 17,2% do seu principal concorrente. Ao nível de lares sem cabo, que representam apenas 12,5% da amostra, a TVI alcança 22.9%, uma diferença de 13,1 pontos percentuais para o principal concorrente”, lê-se no comunicado da estação de Queluz.

No que diz respeito ao entretenimento, as estreias deste mês na antena foram o All Together Now e o Cristina ComVida. Ambos têm tido “excelentes resultados” tendo o All Together Now uma audiência média superior a 1 milhão e 250 mil espetadores e o Cristina ComVida com quase 800 mil espetadores de média.

Nas manhãs, o Dois às 10h alcançou quase 400 mil espectadores. À tarde, Goucha conseguiu uma audiência média de 403 mil indivíduos.

“De salientar também, os bons resultados dos programas emitidos nas tardes de sábado. Conta-me registou resultados muito positivos, e por fim o Em Família que obteve uma audiência média de 585 mil espetadores que permitiu reforçar a liderança neste período”, avança a estação.

A TVI dá ainda bons resultados ao Big Brother e aos resultados da informação que revelam “uma clara tendência de crescimento e em muito contribuíram para o desfecho do mês de março, tanto no J1 como no J8 sendo os únicos blocos de informação com crescimento face a 2020, dois espaços noticiosos que têm vindo a gerar uma nova dinâmica na informação”.