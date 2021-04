Novas fotografias da Rainha Isabel II a passear com o príncipe Carlos elogiadas nas redes sociais

Foi publicada no Instagram da família real inglesa uma nova imagem do príncipe Carlos a passear no jardim com a sua mãe a Rainha Isabel II, para assinalar o fim de semana de Páscoa. No Instagram de Clarence House foi também partilhada uma segunda fotografia com o mesmo cenário

As duas imagens, captadas pela lente do fotógrafo Chris Jackson, da monarca e do seu filho mais velho, nos jardins da Frogmore House, perto do Castelo de Windsor, têm sido muito elogiadas nas redes sociais, têm milhares de comentários e a soma dos likes de ambas já é superior a meio milhão.

Os dois surgem bem agasalhados, Isabel II veste um longo casaco verde-escuro e um lenço na cabeça atado ao pescoço, enquanto o príncipe Carlos usa sobretudo camel.