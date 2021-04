João Félix fora dos convocados para o Atlético-Sevilha

João Félix não consta na lista de convocados de Diego Simeone para a partida entre Atlético de Madrid e Sevilha, a contar para a 29.ª jornada da liga espanhola, com hora de início marcada para as 20h00 deste domingo.

O internacional português saiu lesionado ainda na primeira parte do confronto entre o emblema nacional português e o Luxemburgo, na terça-feira, a contar para a fase de apuramento para o Mundial2022, e não recuperou a tempo de poder acompanhar os colchoneros até ao sul do país.

A luta pelo campeonato espanhol está mais renhida que nunca, com o Atlético de Madrid a liderar com 66 pontos, seguido pelo Real Madrid, com 63 pontos e pelo FC Barcelona, com 62 pontos. João Félix, de 21 anos, conta 10 golos marcados em 33 partidas pelo Atlético de Madrid.