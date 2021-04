Dolly Parton totalmente imunizada contra a covid-19 com vacina que financiou

Dolly Parton recebeu, na sexta-feira, a segunda dose da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Moderna, ficando assim totalmente imunizada contra a doença com a vacina que financiou.

"Dolly recebe uma (segunda) dose do seu próprio remédio", lê-se na conta oficial do Twitter da estrela de country.

A cantora, de 75 anos, doou, no ano passado, um milhão de dólares, cerca de 850 mil euros, ao hospital de Nashville, no estado do Tennesse, para ajudar a financiar o desenvolvimento da vacina Moderna.

Dolly gets a (second) dose of her own medicine.



Thank you Dr. Naji Abumrad, Andrea Calhoun and Heather O'Dell of @VUMChealth ❤️ pic.twitter.com/IDez2DnkzX