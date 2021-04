Efemérides de 5 de Abril

1955 Winston Churchill (1874-1955) demitiu-se há 66 anos da chefia do Governo britânico, dando o lugar ao seu correligionário Anthony Eden (1897-1977), um conhecido de Portugal que passou a lua de mel na Foz do Arelho, e que ficou então no Poder até 57.

56 a.C. Selou-se há 2076 anos o triunvirato, baseado num acordo secreto de 4 anos antes entre os generais romanos Júlio César (que viria depois a impor-se como Imperador-Ditador em 49a.C.), Licinio Craso e Cneo Pompeyo, num golpe de Estado vitorioso.

1242 Alexander Nevsky (1220-63), venerado como santo pela Igreja Ortodoxa, aniquilou há 779 anos os Cavaleiros Teutónicos, tornando-se grande herói e líder russo.

1768 Foi criada há 253 anos (totalmente abolida em 1794), pelo marquês de Pombal (1699-1782, chefe dos governos de D. José em todo o seu reinado, entre 1750-77), a Real Mesa Censória, em Lisboa, ficando assim a controlar a actividade da Inquisição.

1821 O Reino Unido concluiu há 200 anos o Tratado de Pretória com os boers, reconhecendo a república sul-africana do Transval.

1939 O líder nazi Adolf Hitler (1889-1945, chanceler eleito da Alemanha desde 33) decretou há 82 anos a obrigatoriedade de filiação das crianças alemãs na Juventude Hitleriana.

1976 Os protestos pró-democráticos de Tian'anmen, que haveriam de ser afogados em sangue a 4 de Junho de 1989, ano em que estavam a assumir proporções assustadoras para o regime comunista chinês, começaram há 45 anos.

2003 O icónico arquiteto norte-americano de origem canadiana Frank Ghery (n.1929) apresentou há 18 anos, a pedido do ex-presidente da Câmara de Lisboa Pedro Santana Lopes, 4 propostas para a reabilitação do Parque Mayer.

2012 Teve lugar há 9 anos a cerimónia de abertura do último troço do Túnel do Marquês de Pombal (obra de Santana Lopes), com a presença do então presidente da Câmara, António Costa, e de dois antecessores relacionados com a obra, Santana Lopes e Carmona Rodrigues.

2013 O Tribunal Constitucional chumbou há 8 anos o corte do subsídio de férias para o sector público, e a criação de uma taxa sobre o subsídio de doença e desemprego, que foram iniciativa do Executivo de Passos Coelho.

2018 O Bloco de Esquerda e o PAN consideraram há 3 anos que os 24 meses de fidelização, previstos na lei das telecomunicações eram uma barreira à mudança e à liberdade de escolha dos consumidores e, por isso, pediram a redução deste período.

2021 O 1º Dia de contacto com a espécie humana, no universo do Star Trek.