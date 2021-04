Fogo em hostel na Baixa de Lisboa deixa nove turistas feridos

Um incêndio num hostel na rua dos Douradores, na Baixa de Lisboa, causou ferimentos, este domingo de madrugada, em nove turistas estrangeiros que lá estavam alojados.

Dois dos feridos tiveram mesmo de ser hospitalizados, um devido a queimadura e outro por inalação de fumo, os restantes receberam assistência médica no local, segundo o Correio da Manhã.

O fogo deflagrou, pelas 3h20 deste domingo, no edifício do hostel Vistas de Lisboa e mobilizou 25 operacionais. No edifício encontravam-se 15 pessoas, tendo sido todas retiradas.

As causas do incêndio continuam por apurar.