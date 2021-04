Economia

5 de abril 2021

INE. Desemprego manteve-se nos 6,9% em fevereiro

"A população desempregada diminuiu 0,3% em relação a janeiro de 2021 e 5,8% relativamente a três meses antes (novembro de 2020), tendo aumentado 3,8% por comparação com fevereiro de 2020", lê-se no relatório do INE.