Cher gera controvérsia com comentário sobre George Floyd e acaba a pedir desculpas

No Twitter, a cantora expressou uma opinião sobre o caso que envolve a morte de George Floyd, mas os utilizadores não gostaram.

Cher acabou a pedir desculpas depois de um tweet sobre a morte de George Floyd gerar polémica entre os utilizadores. A cantora alegou que poderia ter evitado a morte de Floyd e foi acusada de ter um complexo de “salvador branco”.

A artista, de 74 anos, disse que “sente muito” pela sua publicação e admitiu que percebeu que estava a magoar as pessoas "por não saber tudo o que ‘não é apropriado dizer’".

"Lamento imenso se chateei alguém na comunidade [negra]. Conheço o meu coração", escreveu no Twitter.

Cher tinha sido criticada depois de na mesma rede social fazer uma publicação onde dizia estar a assistir ao julgamento de Derek Chauvin, ex-polícia acusado da morte de Floyd, depois de ter colocado o joelho no pescoço do homem afro-americano durante vários minutos.

“Vai parecer uma loucura, mas ... eu continuo a pensar... Talvez se eu tivesse estado lá ... eu poderia ter ajudado ”, escreveu ela.

A publicação não caiu bem entre os utilizadores, que a acusaram de privilégio por ser branca.

“O tamanho do seu complexo de salvador branco é impressionante”, escreveu um utilizador.

À medida que a controvérsia aumentava, a cantora continuava a expressar que a incomodava que as pessoas pensassem que ela não poderia ter uma opinião honesta sobre o julgamento.

“Lutei com este tweet porque pensei que algumas pessoas não entenderiam que uma celebridade não pode ter emoções honestas sobre um ser humano em sofrimento, mesmo que isso só seja mostrado na televisão. Vocês não sabem o que eu fiz, quem sou ou no que acredito. Eu posso, eu tenho, eu vou ajudar ”, escreveu Cher.

Contudo, horas depois, Cher voltava ao Twitter, mas para pedir desculpas, já depois de conversar com uma amiga sobre o sucedido.

“Acabei de falar ao telefone com a minha amiga Karen. Eu contei-lhe o que aconteceu e percebi que podes deixar as pessoas chateadas e magoadas se não souberes tudo o que 'não é apropriado' dizer. Eu sei que as pessoas se desculpam quando estão em apuros, mas realmente sinto muito ", escreveu a cantora.