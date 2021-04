Ator negro manda 'boca' a família real britânica

A entrevista de Harry e Meghan ainda dá que falar. Um mês depois da sua transmissão, as acusações de racismo do casal à família real britânica continua a ser tema um pouco por todo o lado, da imprensa às redes sociais, passando pelos programas de comédia na televisão.

O momento mais recente foi quando o ator negro Daniel Kaluuya lançou mais uma indireta à família real no icónico programa Saturday Night Live.

O aclamado ator britânico, de origem ugandesa, voltou a pôr o dedo na ferida, ou seja aludiu à pergunta que, alegadamente, alguém da família real colocou sobre quão escura seria a pele de Archie, o primeiro filho dos duques de Sussex.

"Sei que estão a ouvir o meu sotaque e a pensarem, 'oh não, ele não é negro, ele é britânico'. Deixem-me assegurar-vos que sou negro. Sou negro e sou britânico. Basicamente, sou aquilo com que a família real estava preocupada quanto à cor do bebé", afirmou, durante um monólogo naquele que é talvez o progrma de comédia mais famoso dos EUA.

O comentário do ator de 32 anos, nomeado para um Óscar em 2018, não passou despercebido e a ‘boca’ alimentou a polémica do racismo e da família real.