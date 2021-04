Homem seduzia mulheres nas redes sociais e acabava a enganá-las e a agredi-las

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 55 anos, suspeito dos crimes de burla qualificada e violência doméstica, no âmbito de uma operação policial denominada ‘Amores Imperfeitos” e levada a cabo esta segunda-feira.

Em comunicado, a PJ revela que esta ação policial, no âmbito de um Inquérito dirigido pelo Ministério Público de Beja, “consistiu na realização simultânea de várias buscas, a residências e veículos, na região de Lisboa e Mértola” e na detenção do suspeito, "em cumprimento de mandados de detenção emitidos pela Autoridade Judiciária".

Segundo a autoridade, o homem terá seduzido, pessoalmente e através das redes sociais, várias mulheres, “com promessas de compromisso afetivo”. Após ganhar a confiança das vítimas, “o arguido desenvolvia ações enganosas, levando-as a entregar-lhe bens materiais e patrimoniais e sujeitando-as, posteriormente, a ofensas corporais graves”.

Nas buscas às residências foram apreendidas duas armas de fogo e uma réplica, armas brancas, três cartas de condução falsas, três viaturas, duas das quais de gama alta, e ainda uma importância monetária, elevada, em numerário.

O detido, com antecedentes policiais por crimes de burla qualificada e roubo, vai ser presente, no Tribunal de Beja, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A PJ informa ainda que as investigações prosseguem. A operação hoje realizada, através da Diretoria do Sul, contou com a colaboração da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e da Unidade de Intervenção da GNR