Filha de Gwyneth Paltrow brinca com fixação da mãe por produtos dedicados ao orgão sexual feminino

A filha mais velha de Gwyneth Paltrow decidiu brincar com a rotina da mãe e com o facto de a atriz ter uma linha de produtos dedicada ao órgão sexual feminino.

Num vídeo partilhado pela conta de TikTok da Goop, marca que pertence à atriz, Apple, de 16 anos, faz piadas com os produtos criados e comercializados pela empresa da mãe, nomeadamente com os “ovos vaginais”, usados para ativar a musculatura vaginal, ou as famosas velas com cheiro a vagina.

“Ela não come nada além de frutas e manteiga de amêndoa. Depois faz a sua limpeza de pele, um hábito desde que… Eu nasci, aparentemente. São 8h e ela está a fazer aquilo desde as 7h. Ela fica perdida na casa de banho a colocar os seus milhões de produtos para a pele brilhar. Depois vai para o trabalho, faz alguns ovos vaginais. E velas, velas vaginais e perfumes vaginais. Tudo vagina”, brinca.

Recorde-se que Apple é fruto do casamento da atriz com Chris Martin, do qual também nasceu Moses, de 14 anos. Atualmente, Gwyneth é casada com Brad Falchuck.