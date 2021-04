Mulher detida por suspeita de tentativa de homicídio após negócio de droga

Uma mulher, de 33 anos, foi detida, na passada sexta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) pela suspeita da autoria dos crimes de homicídio, na forma tentada, e tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu "na sequência de uma venda de droga que a arguida fazia a um grupo de clientes, tendo ocorrido dentro do domicílio daquela, local ermo e isolado, situado na área de Marco de Canavezes", no distrito do Porto, explicou a PJ em comunicado, esta segunda-feira divulgado.

A detida "fazendo uso de uma pistola de calibre 6.35 mm, disparou em direção ao grupo de três clientes". Um dos homens, de 34 anos, ficou com ferimentos graves, tendo sido transportado para o hospital, onde ficou internado em estado grave, pelos outros dois indivíduos que o acompanhavam. O motivo do crime ainda não é conhecido.

A PJ apreendeu a arma de fogo, escondida no local onde ocorreram os disparos, assim como o invólucro, pequenas quantidades de produto estupefaciente e 1020 euros.

A mulher, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, ficou em prisão preventiva.