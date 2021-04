Contribuintes estão a receber email falso sobre IRS: Tenha atenção

A Autoridade Tributária (AT) alertou, esta segunda-feira, para um email falso que está a ser enviado aos contribuintes sobre o reembolso do IRS.

A mensagem fraudulenta, enviada em nome da AT, pede a inserção de informação sobre cartões bancários para posterior reembolso.

“Reembolso de 105 euros para si. Olá, por favor envie-nos o seu pedido de reembolso de impostos para que o possamos processar o mais rapidamente possível. Clique aqui para aceder ao reembolso”, lê-se na mensagem fraudulenta.

Caso tenha recebido um destes emails deve eliminá-lo de imediato.

“Se recebeu um email supostamente em nome da AT a solicitar dados dos seus cartões bancários para posterior reembolso, ignore. Trata-se de um email fraudulento, pelo que deve eliminá-lo de imediato”, alerta a AT, numa publicação partilhada no Facebook.