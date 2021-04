Mulheres acabam detidas após posarem nuas em varanda no Dubai

Grupo acabou detido depois de as imagens serem divulgadas nas redes sociais.

Várias mulheres acabaram detidas depois de posarem nuas numa varanda no Dubai.

O momento em que o grupo, composto por cerca de 15 mulheres, se juntou para tirar uma fotografia sem roupa, num apartamento perto da marina, foi filmado por um vizinho e partilhado nas redes sociais. Pouco tempo depois, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos tiveram acesso às imagens e conseguiram identificar as mulheres.

A polícia confirmou que "todas as envolvidas foram detidas". As mulheres arriscam até seis meses de prisão e uma multa de 1100 euros por violação do dever de "decência pública" previsto na lei dos Emirados Árabes Unidos. Em comunicado, a polícia dos Emirados adiantou que deu início a uma investigação criminal.

“A Polícia do Dubai alerta contra comportamentos inaceitáveis, que não refletem os valores e a ética da sociedade dos Emirados”, lê-se.

Segundo a imprensa internacional, o grupo estaria a preparar uma manobra publicitária.