França regista quase 11 mil casos de covid-19

O número de internamentos no país continua a aumentar.

França registou, esta segunda-feira, 10.793 casos do novo coronavírus e 197 vítimas mortais, de acordo com o Ministério da Saúde francês. Mais de 300 mil pessoas recuperaram da doença na últimas 24 horas.

O número de internamentos no país continua a aumentar, e estão atualmente cerca de 30 mil pessoas hospitalizadas com sintomas da covid-19. Do total, 5.433 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

O governo francês informou ainda que, à data de hoje, já foram administradas 9.351.329 primeiras doses da vacina contra a covid-19 e 3.142.151 segundas doses.

Desde o início da pandemia, as autoridades francesas já registaram 4.833.263 casos de contágio e mais de 96 mil pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.