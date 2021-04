Beber sumo de laranja aumenta risco de ter cancro da pele

Beber sumo de laranja pode parecer saudável, mas aumenta o risco de desenvolver cancro da pele. Quem o diz são investigadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos da América.

O estudo, publicado pela Associação Britânica de Dermatologistas e citado, esta segunda-feira, pelo jornal The Sun , indica que os citrinos contêm uma substância conhecida como psoraleno, que torna a pele sensível à radiação ultravioleta, a principal causa do cancro de pele.

No estudo, foi possível perceber que as pessoas que bebem mais de um copo de sumo de laranja por dia têm um risco acrescido de 54% de desenvolver cancro de pele. Já as que comem mais de uma laranja por dia apresentam um risco de 79%.

"Esta investigação pode ajudar os profissionais a aconselhar melhor os pacientes para reduzir a ingestão de frutas cítricas", refere o investigador Harriet Dalwood.

Assim, quem tiver histórico familiar de cancro da pele deve evitar sumos de frutas cítricas, principalmente de laranja, aconselham os dermatologistas.