Sporting empata frente ao Moreirense

O Sporting empatou 1-1, esta segunda-feira, com o Moreirense, num jogo da 25.ª jornada da I Liga, realizado em Moreira de Cónegos.

O avançado Paulinho marcou pela primeira vez com a camisola dos leões, aos 21 minutos. Antes do intervalo, aos 45 minutos, Paulinho fez bis mas o golo acabou por ser anulado pelo VAR, porque Pote estava em posição irregular no início do lance.

Aos 58 minutos, o Sporting viu mais um golo a ser anulado. O golo de Pote foi considerado fora de jogo... por dois centímetros.

Já quase no final da partida, aos 90 minutos, o Moreirense empatou com um golo de Walterson.

O Sporting mantém a liderança da I Liga, com 65 pontos – mais oito do que o segundo classificado, o FC Porto. Já o Moreirense continua no 8.º lugar, com 31 pontos.