Efemérides de 6 de Abril

1385 D. João I (1357-1453), Mestre de Avis, foi aclamado Rei de Portugal há 636 anos, inaugurando a dinastia de Avis no final de crise dinástica de 1383-85.

1814 Luís XVIII (1755-1824) subiu há 207 anos ao trono, restaurando a monarquia francesa após Napoleão I – com um intervalo de 100 dias, no breve regresso deste último.

1896 Inauguração dos Jogos Olímpicos da era moderna em Atenas (recuperando os da Antiguidade, em Olímpia, Grécia, entre os séculos VIII a. C. e o V d.C.), há 125 anos, por iniciativa do pedagogo e historiador francês barão de Coubertain (1863-1937).

1909 O almirante norte-americano Robert Peary e o explorador Mathew Henson foram as primeiras pessoas a atingirem o Polo Norte, há 112 anos.

1962 Portugal assinou há 59 anos em Genebra, Suíça, durante o salazarismo, o protocolo de adesão ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, que deu origem à Organização Mundial do Comércio.

1992 O escudo entrou há 29 anos (cavaquismo) no mecanismo das taxas de câmbio do Sistema Monetário Internacional, no seu caminho para o Euro.

2000 Foi aprovado há 21 anos (Governo de Guterres) o diploma que reorganizou a investigação criminal, atribuindo à PSP e à GNR a investigação da pequena criminalidade.

2001 Terminou há 20 anos, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, o julgamento das FP 25, com a absolvição dos quase 70 réus (incluindo Otelo) e a e a incrível condenação de apenas 4 "arrependidos".

2007 O Grupo Intergovernamental de Peritos sobre a Evolução do Clima alertou há 14 anos para que cerca de 20 a 30 por cento das espécies vegetais e animais correm o risco de desaparecer se o aumento da temperatura mundial passar de 1,5 para 2,5 graus centígrados.

2011 O então primeiro-ministro (2005-11) José Sócrates (n.1957) anunciou há 10 anos que Portugal dirigiu à comissão Europeia um pedido de ajuda externa, juntando-se à Irlanda e à Grécia.

2017 Cerca de duas centenas de moradores de Carnide, em Lisboa, juntaram-se há 4 anos com o apoio do presidente da Junta para arrancarem os 7 parquímetros da EMEL colocados na zona histórica do bairro, alegando que estes lhes foram impostos sem uma consulta prévia.

2018 O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa condecorou há 3 anos o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, com o Grande-Colar Ordem do Infante D. Henrique pela sua iniciativa de apoio aos estudos de jovens refugiados.

2020 Fundou-se há 1 ano, no Peru, o programa Aprendo em casa (ensino à distância, provocado pelo Covid 19, numa plataforma que inclui rádio, TV e Internet).