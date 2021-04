Benjamin Netanyahu chamado a formar Governo

Benjamin Netanyahu foi designado, esta terça-feira, pelo Presidente israelita, Reuven Rivlin, para formar Governo, no dia seguinte às consultas com os partidos eleitos a 23 de março, nas quartas eleições legislativas do país em menos de dois anos. “Tomei a minha decisão com base nas recomendações (dos partidos), que indicam que o deputado Benjamin Netanyahu tem maior hipótese de formar um Governo”, garantiu Rivlin em declarações à comunicação social.

O partido Likud, de Netanyahu, venceu 30 lugares no Knesset (parlamento israelita) nas eleições de março deste ano, que, ainda assim, não permitiram definir um claro vencedor, deixando em suspenso a crise política em Israel.

Recorde-se também que Benjamin Netanyahu está envolvido num julgamento por corrupção, que iniciou também nesta terça-feira e exigiu a presença do atual primeiro-ministro no Tribunal Distrital de Jerusalém.