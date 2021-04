Katy Perry não faz a depilação nas pernas desde que a filha nasceu

A cantora Katy Perry revelou no programa American Idol, no qual é jurada, que não faz a depilação nas pernas desde que a sua filha, Daisy Dove Bloom, nasceu, no final de agosto de 2020.

A revelação foi feita quando estava a elogiar a atuação de uma concorrente ao programa.

“A tua voz é uma experiência espiritual”, começou por dizer Katy Perry. “Mais do que isso, é angelical. Como mãe recente, não tenho tido muito tempo, então parei de depilar as pernas. Quando cantaste, os pelos nas minhas pernas cresceram um centímetro e meio. Fiquei arrepiada! Foi maravilhoso”.

O comentário arrancou gargalhadas nos colegas jurados e na plateia. Ao seu lado, Luke Bryan também do júri, pôde comprovar a veracidade da revelação da cantora, que colocou a perna na mesa para que este tocasse na perna e confirmasse que estava a dizer a verdade.

“Ela tem literalmente uma perna cabeluda”, confirmou Bryan.

Sublinhe-se que Daisy Dove Bloom é filha da cantora e do ator Orlando Bloom.