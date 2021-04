Equipa de Khloé Kardashian desesperada após ser publicada fotografia da empresária em biquíni sem edições

A equipa de Khloé Kardashian está a fazer de tudo para apagar uma fotografia da empresária publicada nas redes sociais por engano. Na imagem, Khloé surge em biquíni, junto de uma piscina. Contudo, o grande problema é que, ao contrário da maior parte das imagens da celebridade, a fotografia em questão foi publicada sem filtros e sem photoshop.

Segundo o Page Six, a imagem, que é autêntica, rapidamente espalhou-se pela Internet, mas muitas cópias já estão a ser removidas sob ameaças de processos por parte da equipa de Khloé Kardashian. A equipa da empresária diz que a imagem é “linda”, mas que quer que esta seja removida por "violação de direitos autorais".

“A foto foi tirada durante uma reunião familiar privada e publicada nas redes sociais sem permissão, por engano de um assistente”, disse Tracy Romulus, diretora de marketing da KKW Brands, em comunicado. “ A Khloé está linda, mas é direito do proprietário não querer que uma imagem que não se destina a ser publicada seja retirada", acrescentou.

Uma fonte disse ao Page Six que a foto foi tirada enquanto a socialite estava a meio de uma conversa e conta com algumas edições. No entanto, as edições não estavam ao nível do desejado pela marca da empresária.

De realçar que esta não é a primeira vez que Khloé Kardashian dá que falar devido às suas fotografias. A celebridade já foi várias vezes criticada por utilizar demasiados filtros e por surgir irreconhecível nas imagens que publica.