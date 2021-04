Ator de 'Missão Impossível' revela que bebia todo o conteúdo do minibar do hotel e aparecia bêbado nas gravações

"Quando chegava a hora de ir para o set gravar as minhas cenas estava um lixo", revelou.

Simon Pegg revelou, em entrevista ao podcast Headstrong, que bebia tudo o que estava disponível no minibar do seu quarto de hotel e aparecia constantemente bêbado nas gravações do filme ‘Missão Impossível 3’, em 2006. O ator, de 51 anos, que dá vida a Benji Dunn na saga, confessou que foi nesse mesmo ano que assumiu os seus problemas de alcoolismo e percebeu que tinha de procurar uma solução.

“Lembro-me que estava preso naquele quarto de hotel em Beverly Hills e bebia muito”, contou. ”Bebia o minibar inteiro porque não queria sentir-me como me sentia. Quando chegava a hora de ir para o set gravar as minhas cenas estava um lixo porque estava muito ansioso e tinha ficado a beber”, acrescentou, explicando que quando tinha problemas achava que a solução estava no álcool.

“Admitir que tinha um problema e conseguir procurar uma solução foi um alívio imenso. Eu saí disto uma pessoa melhor, não que tenha resolvido tudo imediatamente, mas encontrei as ferramentas para lidar com isto”, confessou, relatando que deu início à sua recuperação depois de se internar numa clínica de reabilitação.

O ator esteve presente em todos os 'Missão Impossível' desde o terceiro filme da série e também estará no sétimo, com lançamento previsto para novembro de 2021.