Governo assegura que "todos os bombeiros" estarão vacinados antes da época de incêndios

Todos os bombeiros vão estar vacinados contra a covid-19 antes da época de incêndios florestais – a garantia foi dada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, esta segunda-feira.

“Temos condições para dizer que quando começarmos a época mais crítica de combate a incêndios rurais, todos os bombeiros portugueses estarão vacinados", disse o governante, em declarações aos jornalistas, à margem da sessão comemorativa do Dia da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De realçar que ontem, a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, tinha adiantado que os nove mil bombeiros que ainda não foram vacinados irão começar a receber a vacina a partir de segunda-feira.

"O que foi pedido às mais de 400 associações humanitárias de bombeiros voluntários, bem como aos municípios que têm bombeiros sapadores ou bombeiros municipais, é que indiquem quem é que não está ainda vacinado", disse Eduardo Cabrita.

O ministro agradeceu ainda o trabalho da Proteção Civil, nomeadamente na resposta à pandemia.

"Esse é um trabalho que queria destacar, que no último ano foi feito com toda a resposta à pandemia que também o sistema de proteção civil teve de dar, daí a merecidíssima prioridade dada neste quadro em que estamos com as temperaturas a subir, aproximando-nos de um verão que esperamos que seja de recuperação de normalidade nas nossas vidas", assinalou.