Queda de andaime em Almada provoca dois mortos

Duas pessoas morreram, esta terça-feira, em Feijó, no concelho de Almada, na sequência da queda de um andaime.

Segundo declarações do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Setúbal à TVI, o alerta foi dado pelas 14h45 para uma "estrutura móvel de pintura que caiu do quinto piso". As vítimas mortais são trabalhadores da obra, tendo os óbitos sido declarados no local.

Pelas 15h30, estavam no local onze operacionais dos bombeiros de Cacilhas, acompanhados por cinco veículos, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, uma equipa de psicólogos, PSP e a Proteção Civil.