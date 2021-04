GNR identifica homem que atropelou criança de sete anos e se colocou em fuga

A GNR identificou, esta terça-feira, um homem, de 33 anos, por omissão de auxílio num atropelamento, no concelho de Leiria.

“No âmbito de um alerta relacionado com um atropelamento seguido de fuga, no dia 2 de abril, na localidade de Maceirinha, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que culminaram com a identificação e localização da viatura envolvida no acidente”, revela um comunicado da força de segurança.

No decorrer da ação foi identificado o alegado condutor do veículo aquando do atropelamento. A vítima, uma criança de 7 anos, foi transportada para uma unidade hospitalar para avaliação do seu estado de saúde.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Leiria.