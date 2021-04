Testes clínicos da vacina da AstraZeneca em menores suspensos no Reino Unido

O estudo conta com 300 voluntários com idades entre os seis e os 17 anos.

O Reino Unido decidiu suspender os testes clínicos da vacina contra a covid-19 de Oxford/AstraZeneca enquanto a Agência de Medicamentos britânica (MHRA) analisa os dados relativos a 30 casos de tromboembolismo no país, sete dos quais resultaram em mortes.

Em declarações à BBC, Andrew Pollard, diretor do Oxford Vaccina Group, afirmou não haver preocupações de segurança com os testes, mas que o cientistas estavam a aguardar mais informações. O estudo conta com 300 voluntários com idades entre os seis e os 17 anos.