Brasil volta a registar número máximo de mortes por covid-19

O Brasil registou, esta segunda-feira, 86.979 casos do novo coronavírus e 4.195 vítimas mortais, de acordo com dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde brasileiro. Nunca tinham morrido tantas pessoas em apenas 24 horas.

Em relação à véspera, há um aumento significativo de ambos os indicadores: mais 58.334 casos e mais 2.876 óbitos.

No total, as autoridades brasileiras já deram conta de 13.100.580 infeções e 336.947 pessoas morreram devid2.o a complicações associadas à covid-19. O Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia – tanto em número de casos, como de mortes –, sendo ultrapassado pelos Estados Unidos da América.