Protocolo nas Presidências à Mesa

Por Vasco Ribeiro

Nas regras do protocolo são encontrados diferenciados modos de atuação nos lugares ocupados pelos anfitriões, pois são eles quem preside à mesa. Usualmente, a mesa da presidência fica posicionada no lado oposto à porta de acesso aos convidados, garantindo que estão sempre de frente, e nunca de costas voltadas, para estes.

Existem dois modelos de presidências à mesa: modelo inglês ou anglo-saxónico e o modelo francês, em que as diferenças encontram-se na posição dos anfitriões e, por consequência, na posição dos convidados. Ora veja e compare:

Modelo Inglês ou Anglo-saxónico

Vantagens da presidência no modelo inglês ou anglo-saxónico:

– A conversa decorre de forma uniformizada e de modo generalizado;

– Existe a dissimulação de eventuais categorias e títulos;

– Não existem convidados de 2.º nível.

Desvantagens da presidência no modelo inglês:

– Uma vez que as presidências ficam afastadas, os convidados importantes ficam separados em dois grupos.

Modelo Francês

Vantagens da presidência no modelo francês:

– Favorece e facilita a conversação importante, dado que as presidências se encontram próximas;

– As figuras mais importantes encontram-se juntas.



Desvantagens da presidência no modelo francês:

– Prejudica a conversação das pessoas que estão nas extremidades da mesa, constatando-se apenas uma conversação passiva;

– Evidencia as diferentes categorias e títulos.