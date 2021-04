EMA apresenta conclusões sobre vacina da AstraZeneca esta quarta-feira

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) fará uma conferência de imprensa, esta quarta-feira, às 15h, sobre a potencial ligação entre a vacina da AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneos.

A comunicação, feita online, revelará as conclusões da “investigação do sinal de alarme" que surgiu com esta vacina após a notificação "de casos de tromboses", segundo o comunicado do regulador europeu.

Sublinhe-se que a investigação da EMA surge depois de vários relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas contra a covid-19 com a AstraZeneca, que nalguns casos se revelaram fatais. Na terça-feira, um dos responsáveis do regulador admitiu uma ligação entre o fármaco e os coágulos.

Na sequência da polémica, vários países interromperam a vacinação com este fármaco, ainda que a maior parte já a tenha retomado. Houve ainda alguns territórios que voltaram a suspender a administração desta vacina.

Portugal inicialmente suspendeu a vacina da AstraZeneca, mas dias depois voltou a administrá-la em pessoas de todas as idades.