Mais de 125 mil pessoas assistiram à estreia de Jimmy Fallon na plataforma Twitch

O apresentador do programa norte-americano The Tonight Show, Jimmy Fallon, estreou-se na plataforma de stream Twitch ao partilhar, em direto, o jogo Among Us durante uma hora.

Pelo live de Fallon, passaram várias personalidades conhecidas da internet como também do mundo das séries. Os dois protagonistas da série Stranger Things, da Netflix, Noah Schnapp e Gaten Matarazzo, jogaram com o apresentador, como também dois streamers conhecidos da Twitch, Sykkuno e Rachel “Valkyrae” Hofstetter.

O youtuber Corpse Husband, a diretora da comunidade da produtora InnerSloth, Victoria Tran, e ainda três dos elementos da banda The Roots, Questlove, Tariq Trotter, e Kirk Douglas marcaram a sua presença na stream de Jimmy Fallon.

Segundo o The Verge, mais de 125 mil pessoas assistiram ao direto de Among Us com Jimmy Fallon e seus convidados. Já a IGN indicou que partes do direto serão transmitidas no próximo programa The Tonight Show.

O direto teve como objetivo angariar dinheiro para a organização Feeding America. As doações chegaram até aos 17 mil dólares (cerca de 14,3 mil euros). Se o valor atingir os 25 mil dólares (21 mil euros), o apresentador prometeu que também faria uma doação.

Veja aqui o stream do apresentador norte-americano.